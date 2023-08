MLB: New York Yankees am Abgrund! Pleitenserie nimmt historische Formen an

Die Niederlagenserie der New York Yankees hat historische Ausmaße erreicht: Beim 1:2 gegen die Washington Nationals in der Nacht auf Mittwoch verlor das berühmteste Baseball-Team der Welt zum neunten Mal in Folge - das hatte es zuletzt vor 41 Jahren gegeben.

So schlecht waren die Bronx Bombers zuletzt 1982, als sie die Saison mit einer Bilanz von 79-83 beendeten und gleich zweimal ihren Manager feuerten. Aktuell stehen sie bei 60 Siegen und 65 Niederlagen und brauchen längst ein mittelgroßes Wunder, um noch die Playoffs zu erreichen.

"Wir sind ziemlich niedergeschlagen, aber da müssen wir durch", sagte Manager Aaron Boone, dessen Stuhl ebenfalls wackeln dürfte. "Wenn du ein Spiel nach dem anderen verlierst und mitten in einer harten Saison steckst, ist es sehr schwierig." Ben Rortvedt, der mit seinem Homerun den einzigen Punkt gegen die Nationals erzielte, nahm kein Blatt vor den Mund: "Mittlerweile ist jede Niederlage richtig beschissen."

Die besten Snacks der Baseball-Stadien: Frittierte Bullen-Hoden und "Best of the Wurst"

Sollten die Yankees in der Nacht auf Donnerstag erneut gegen Washington verlieren, wäre es laut dem Elias Sports Bureau die längste Niederlagenserie seit Juni 1913. Die mit 27 Championships höchstdekorierte Franchise der MLB hat 27 der letzten 39 Spiele verloren und gehört gerade offensiv zu den schwächsten Teams der Liga. Und das, obwohl man fast 280 Millionen Dollar an Gehältern zahlt - Platz zwei in der Liga.

Seit 2009 warten die Fans in New York City mittlerweile auf einen World-Series-Titel. Nun droht zum ersten Mal seit 2016 sogar das Verpassen der Playoffs.