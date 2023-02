MLB News: Manny Machado von den San Diego Padres erhält 350-Mio.-Dollar-Vertrag

In der MLB gibt es in Kürze wohl wieder einen Monstervertrag zu verkünden: Third Baseman Manny Machado hat sich mit den San Diego Padres auf einen neuen Kontrakt über elf Jahre und 350 Millionen Dollar geeinigt. Es ist der viertteuerste Vertrag der Baseball-Geschichte.

Wie ESPN berichtet, soll der Deal in Kürze offiziell gemacht werden.

Der 30 Jahre alte Machado hatte 2019 bei den Padres für zehn Jahre und 300 Millionen Dollar unterschrieben und damit eine hochpreisige Padres-Ära eingeläutet, in der die kalifornische Franchise auf der Jagd nach einem World-Series-Titel nun finanziell mit bekannten Größen wie den New York Yankees oder Los Angeles Dodgers mitgeht.

Allerdings enthielt der Vertrag eine Ausstiegsklausel nach fünf Jahren - und von der wollte Machado nach Ablauf der anstehenden Saison Gebrauch machen: "Der Markt ändert sich eben."

Resultat: Die Padres einigten sich mit Machado auf einen komplett neuen Vertrag, der in dieser Saison beginnt und ihn bis nach der Saison 2033 ans Team bindet. Angeblich soll der Vertrag keine Ausstiegsklausel enthalten, aber auch eine No-Trade-Clause.

Es ist der viertteuerste Vertrag der MLB-Historie. Überflügelt wird er lediglich von:

Mike Trout (Angels): 426,5 Mio. für 14 Jahre (2019)

Mookie Betts (Dodgers): 365 Mio. für 12 Jahre (2020)

Aaron Judge (Yankees): 360 Mio. für 9 Jahre (2022)

Machado gab mit 20 Jahren sein MLB-Debüt für die Baltimore Orioles und befindet sich auf dem besten Weg in die Hall-of-Fame. In der vergangenen Saison landete er im MVP-Voting der National League mit 32 Homeruns und 102 RBIs auf dem zweiten Rang.

Die Padres stehen aktuell bei einer Payroll von 266 Millionen Dollar, Platz drei in der MLB. Im Winter hatte das Team Shortstop Xander Bogaerts für elf Jahre und 280 Millionen Dollar unter Vertrag genommen. Verträge in der MLB sind vollständig garantiert, ein Salary Cap gibt es nicht.