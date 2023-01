MLB News: Boston Red Sox geben Rafael Devers Rekordvertrag über 331 Millionen Dollar

Die Boston Red Sox sorgen für den nächsten Megavertrag der MLB-Offsesaon: Wie ESPN berichtet, geben die Red Sox ihrem Third Baseman Rafael Devers einen Rekordvertrag über 11 Jahre und stolze 331 Millionen Dollar.

Damit bindet der World-Series-Champion von 2018 den 26-Jährigen langfristig und vergibt gleichzeitig den höchstdotierten Vertrag der Franchise-Geschichte und den höchsten Vertrag jemals für einen Third Baseman.

Für die Red Sox ist Devers nach dem Abgang von Xander Bogaerts und zuvor Mookie Betts (per Trade zu den Dodgers) der verbliebende Leistungsträger, um den ein neuer Contender aufgebaut werden soll. In der letzten Saison hatte das Team in der American League East mit einer Bilanz von 78-84 den letzten Platz belegt.

Außerdem soll der Deal wohl auch die aufgebrachten Fans besänftigen: Zwar hatten die Red Sox in der Offseason schon einige Free Agents verpflichtet, die Abgänge von Bogaerts und Betts wurden Besitzer John Henry aber übelgenommen. Im Winter Classic am Montag im Red-Sox-Stadion Fenway Park war Henry ausgebuht worden.

Devers ist der vierte Deal in der Offseason über mindestens 300 Millionen Dollar und die fünftteuerste Vertragsverlängerung der MLB-Geschichte. Den Rekord hält Betts, der von den Dodgers 2020 365 Millionen Dollar für 12 Jahre erhalten hatte.

Die teuersten Deals der MLB Offseason 2022