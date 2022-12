MLB News: 13 Jahre, 350 Millionen Dollar - Carlos Correa unterschreibt Monstervertrag bei San Francisco Giants

Die San Francisco Giants haben sich mit Free Agent Carlos Correa auf einen Monstervertrag geeinigt: Der 28 Jahre alte Shortstop erhält von den Giants einen Vertrag über 13 Jahre und 350 Millionen Dollar. Das berichtet ESPN.

Der Puerto-Ricaner, der in der vergangenen Saison bei den Minnesota Twins an der Seite des Deutschen Max Kepler gespielt hatte, bekommt damit den teuersten Vertrag in der Geschichte seiner Position - und den viertgrößten der MLB-Geschichte.

Mit Correa setzt sich damit der Trend in der aktuellen Offseason fort, Verträge mit enorm großen Summen und enorm langen Laufzeiten auszugeben: In einem Wettrennen der großen Klubs sind damit die Spieler die Gewinner:

Aaron Judge (30) bekam nach 62 Homeruns im vergangenen Jahr von den Yankees einen Vertrag über neun Jahre und 360 Millionen Dollar

Trea Turner (29) erhielt von den Philadelphia Phillies 300 Millionen Dollar für elf Jahre

Xander Bogaerts (30) unterschrieb bei den San Diego Padres für elf Jahre und 280 Millionen Dollar

Im Baseball sind, anders als etwa in der NFL, alle Verträge vollständig garantiert. Correa sicherte sich zusätzlich eine No-Trade-Clause und erhielt keine Ausstiegsklausel