MLB-News: Padres-Star Tommy Pham nach Messerattacke vor Stripclub im Krankenhaus

Tommy Pham (32) von den San Diego Padres ist Opfer einer Messerattacke vor einem Striplokal geworden. Der Outfielder wurde wegen einer Stichverletzung am unteren Rücken am Montag im Krankenhaus behandelt.

Das bestätigten der Spieler und die Padres gegenüber der San Diego Union-Tribune.

Die Zeitung berichtet, Pham sei vor dem "Pacers Showgirl International" angegriffen worden, nachdem er zwei streitende Personen in der Nähe seines Autos aufgefordert hatte, sich zu entfernen. Die erlittenen Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine Verdächtigen gefasst.

"Obwohl es für mich eine sehr traumatische und augenöffnende Erfahrung war, bin ich auf dem Weg der Besserung", schrieb Pham in einem Statement. Er werde in Kürze schon wieder mit seinem Offseason-Training fortfahren können.

Pham hatte mit den Padres in der laufenden Saison die Playoffs erreicht. Dort war das Team in der National League Division Series mit 0-3 an den Los Angeles Dodgers gescheitert.