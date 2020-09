662 Homeruns! Albert Pujols überholt MLB-Legende Willie Mays auf der ewigen Bestenliste

Albert Pujols (40) von den Los Angeles Angels hat auf der ewigen Homerun-Bestenliste Platz fünf übernommen. Gegen die Texas Rangers schlug der Slugger aus der Dominikanischen Republik gleich zwei Bälle aus dem Stadion. Damit hat er in seiner Karriere nun 662 Homeruns geschafft.

Beim 6:2-Erfolg der Angels gelang Pujols Homerun Nummer 661 im fünften Inning, wodurch er Mays (660) überholte. In seinem nächsten At-Bat im siebten Inning schlug er dann gleich noch einen Long Ball.

Damit haben in der über einhundertjährigen Geschichte der MLB nur vier absolute Legenden mehr Homeruns geschlagen als Pujols: Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) und Alex Rodriguez (696).

Willie Mays, das ist schon etwas ganz Besonderes", sagte Pujols nach dem Spiel. "Er ist eine Legende." Mays (89) spielte zwischen 1951 und 1973 in der MLB, der 24-fache All-Star gewann 1954 mit den San Francisco Giants die World Series.

Es war Pujols sechster Homerun in dieser Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie nur 60 Spiele in der Regular Season aufweist. Sein Vertrag bei den Angels läuft noch bis einschließlich 2021. Für die Playoffs wird es dieses Jahr wohl nicht reichen: Mit einer Bilanz von 22-30 liegen die Angels in der AL West nur auf dem vierten Rang.

MLB: All-Time Homerun List - Albert Pujols überholt Willie Mays © getty 1/26 Albert Pujols setzt seinen Aufstieg auf der All-Time-Homerun-Liste weiter fort. Nun hat er Hall-of-Famer Willie Mays überholt. SPOX zeigt, wo er damit jetzt insgesamt steht. © imago 2/26 Platz 25: Mel Ott - 511 Homeruns (1926-1947 für die New York Giants) © getty 3/26 Platz 23: Eddie Matthews - 512 HR (1952-1968 für die Boston Braves, Milwaukee Braves, Atlanta Braves, Houston Astros, Detroit Tigers) © getty 4/26 Platz 23: Ernie Banks - 512 HR (1953-1971 für die Chicago Cubs) © getty 5/26 Platz 20: Willie McCovey - 521 HR (1959-1980 für die San Francisco Giants, San Diego Padres, Oakland Athletics) © getty 6/26 Platz 20: Frank Thomas - 521 HR (1990-2008 für die Chicago White Sox, Oakland Athletics, Toronto Blue Jays) © getty 7/26 Platz 20: Ted Williams - 521 HR (1939-1960 für die Boston Red Sox) © getty 8/26 Platz 19: Jimmie Foxx - 534 HR (1925-1942 für die Philadelphia Athletics, Boston Red Sox, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies) © imago 9/26 Platz 18: Mickey Mantle - 536 HR (1951-1968 für die New York Yankees) © getty 10/26 Platz 17: David Ortiz - 541 HR (1997-2017 für die Minnesota Twins, Boston Red Sox) © getty 11/26 Platz 16: Mike Schmidt - 548 HR (1972-1989 für die Philadelphia Phillies) © getty 12/26 Platz 15: Manny Ramirez - 555 HR (1993-2011 für die Cleveland Indians, Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers, Chicago White Sox, Tampa Bay Rays) © getty 13/26 Platz 14: Reggie Jackson - 563 HR (1967-1987 für die Kansas City Athletics, Oakland Athletics, Baltimore Orioles, New York Yankees, California Angels) © getty 14/26 Platz 13: Rafael Palmeiro - 569 HR (1986-2005 für die Chicago Cubs, Texas Rangers, Batimore Orioles) © getty 15/26 Platz 12: Harmon Killebrew - 573 HR (1954-1975 für die Washington Senators, Minnesota Twins, Kansas City Royals) © getty 16/26 Platz 11: Mark McGwire - 583 HR (1986-2001 für die Oakland Athletics, St. Louis Cardinals) © getty 17/26 Platz 10: Frank Robinson - 586 HR (1956-1976 für die Cincinnati Reds, Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers, California Angels, Cleveland Indians) © getty 18/26 Platz 9: Sammy Sosa - 609 HR (1989-2005 für die Texas Rangers, Chicago White Sox, Chicago Cubs, Baltimore Orioles) © getty 19/26 Platz 8: Jim Thome - 612 HR (1991-2012 für die Cleveland Indians, Philadelphia Phillies, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins, Baltimore Orioles) © getty 20/26 Platz 7: Ken Griffey Jr. - 630 Homeruns (1989-2010 für die Seattle Mariners, Cincinnati Reds, Chicago White Sox) © spox 21/26 Platz 6: Willie Mays - 660 HR (1951-1973 für die New York Giants, San Francisco Giants, New York Mets) © getty 22/26 Platz 5: Albert Pujols - 662 HR (2001-heute für die St. Louis Cardinals, Los Angeles Angels) © getty 23/26 Platz 4: Alex Rodriguez - 696 HR (1994-2016 für die Seattle Mariners, Texas Rangers, New York Yankees) © spox 24/26 Platz 3: Babe Ruth - 714 HR (1914-1935 für die Boston Red Sox, New York Yankees, Boston Braves) © getty 25/26 Platz 2: Hank Aaron - 755 HR (1954-1976 für die Milwaukee Braves, Atlanta Braves, Milwaukee Brewers) © getty 26/26 Platz 1: Barry Bonds - 762 HR (1986-2007 für die Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants)

Erst am vergangenen Sonntag hatte Pujols seinen 660. Homerun geschlagen und Mays damit eingeholt. Der Hall-of-Famer gratulierte Pujols daraufhin mit einer persönlichen Nachricht.