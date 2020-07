MLB-News: Star-Outfielder Mookie Betts unterschreibt wohl 13-Jahresvertrag bei Los Angeles Dodgers

Star-Outfielder Mookie Betts (27) ist sich offenbar mit den Los Angeles Dodgers über eine Vertragsverlängerung einig. Das berichtet ESPN. Demnach stehe der Deal kurz vor dem Vollzug.

Laut ESPN erhält Betts einen 13-Jahresvertrag. Die anstehende Saison soll darin bereits integriert sein. Der Deal ist offenbar mehr als 380 Millionen US-Dollar wert.

Einen höher dotierten MLB-Vertrag hat bislang nur Mike Trout erhalten. Der Profi von den Los Angeles Angels verdient 426,5 Millionen Dollar in zwölf Jahren. Betts hat seit seinem Debüt im Jahr 2014 nur für Boston gespielt, 2018 gewann er im Finale gegen die Dodgers die World Series.

Betts wäre nun in sein letztes Vertragsjahr gegangen¬ und hätte im Anschluss sein Glück als Free Agent versuchen können. Er kam in der Offseason von den Boston Red Sox nach Los Angeles. In dem Blockbuster-Deal schickten die Dodgers unter anderem Alex Verdugo und Jeter Downs nach Boston.