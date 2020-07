MLB: Trump sagt First Pitch bei Yankees-Spiel wieder ab

US-Präsident Donald Trump wird beim Spiel der New York Yankees am 15. August in der MLB doch nicht den First Pitch werfen.

Trump nahm seine Zusage zurück und begründete dies mit Verpflichtungen im Kampf gegen das Coronavirus, "geplanten Treffen zu Impfstoffen, unserer Wirtschaft und vielem mehr", schrieb er auf Twitter. Er werde es zu einem "späteren Zeitpunkt" machen.

Am Donnerstag hatte Trump erklärt, dass er von Yankees-Präsident Randy Levine gebeten worden sei, den ersten Wurf im Heimspiel gegen die Boston Red Sox zu übernehmen.

Bei der Eröffnung der MLB-Saison hatte der renommierte US-Virologe Anthony Fauci den First Pitch für die Washington Nationals geworfen.