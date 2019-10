MLB - Max Kepler im Interview: "Ich habe gelernt, beim Schlagen aggressiver zu sein"

Max Kepler steht mit den Minnesota Twins vor dem Playoff-Start und sprach davor noch mit SPOX und DAZN über seine bislang beste Saison in der MLB. Der deutsche Outfielder verrät, wer seine Vorbilder sind, wie er zu seinen Teamkollegen steht und was er sich für die kommenden Wochen vorgenommen hat.

Kepler trifft mit den Minnesota Twins in der American League Division Series auf die New York Yankees (Spiel 1 am Samstag, ab 1.07 Uhr), was ihn aber keineswegs von seinem großen Ziel abbringt.

Herr Kepler, sie haben sich in allen relevanten Offensivstatistiken im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Wie erklären Sie sich diese Leistungssteigerung?

Max Kepler: Es fängt mit der Arbeit in der Offseason und mit den Zielen an, die man sich selbst setzt. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, ob man sich in der Mannschaft und in der Liga wohlfühlt. Dies ist mein viertes Jahr in der MLB und zum Glück habe ich jetzt schon zwei, drei Jahre mit denselben Teamkollegen spielen dürfen. Es ist ein bisschen wie eine kleine Familie, jeder kennt sich sehr gut und wir haben Spaß zusammen. Wenn man Spaß hat, wird alles einfacher.

Was ist denn nun das Saisonziel dieser kleinen Familie?

Kepler: Die World Series! Das ist das Hauptziel. Am Anfang der Saison war das Ziel der Mannschaft, einfach Spiele zu gewinnen, gesund zu bleiben und Spaß zu haben. Denn der Sport kann sehr negativ werden, wenn man es zulässt. Es ist ein sehr schwieriger Sport. Aber nun ist das Ziel, durch die Playoffs zu kommen und den Blick nach vorn zu richten.

Sind Sie ein Statistik-Freak? Wissen Sie zum Beispiel, wie viele Homeruns Sie auf dem Konto haben?

Kepler: Während der Saison schaue ich nicht so gern auf die Zahlen. Aber zum Saisonende schaue ich schon mal drauf und vergleiche sie mit der Vorsaison, um zu sehen, ob ich mich verbessert habe und woran ich dann arbeiten muss. Aber die Homerun-Zahlen stehen überall - im Training, in den Tabellen auf den Flatscreens ... Die sieht man schon.

Datum Uhrzeit Spiel Samstag, 5. Oktober 1.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 1 Samstag, 5. Oktober 23.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 2 Montag, 7. Oktober TBD Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 3 Dienstag, 8. Oktober TBD Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 4* Donnerstag, 10. Oktober TBD New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 5*

*) falls nötig.

Merken Sie mittlerweile einen Unterschied im Bekanntheitsgrad in den USA und vielleicht auch in Deutschland? Sie sind, wie Sie sagten, mittlerweile in der vierten Saison, seit Jahren Stammspieler und laut Ihrem Manager Rocco Baldelli eigentlich sogar schon ein Star.

Kepler: In Deutschland kaum. In der Baseball-Community eben, aber da kennt man sich ohnehin schon aus der Zeit, als ich in Berlin und dann Regensburg gespielt habe. In Minnesota wird es mittlerweile ein bisschen mehr. Es ist nicht schlimm, aber da erkennt man mich schon mehr und da muss man aufpassen, mit wem man sich sehen lässt. (lacht)

Das klingt so, als ob Sie schon mal in ein kleines Fettnäpfchen getreten wären.

Kepler: Na ja, Leute reden. Als Single-Typ ist es schwierig. Die Mädchen reden ...

Belassen wir es dabei ... Ihr Teamkollege Nelson Cruz ist ein erfahrener Spieler, der in diesem Jahr neu dazu kam. Welchen Einfluss hat er auf Ihre Saison?

Max Kepler: "Habe sehr viel von Nelson Cruz gelernt"

Kepler: Er ist so etwas wie unser Idol in der Mannschaft. Jedes Jahr hatte ich einen, zu dem ich aufschaute und bei dem ich darauf geachtet habe, wie er arbeitet, um von ihm zu lernen. Im Vorjahr war das Joe Mauer, das war eher ein Contact Hitter, und in diesem Jahr ist es eben Nelson Cruz. Er ist einer der besten Power Hitter in diesem Spiel. Von ihm habe ich sehr viel gelernt, etwa beim Schlagen aggressiver zu sein. Die Pitcher werden heutzutage viel besser. Früher habe ich immer mal einen Pitch genommen zum Start eines At-Bats. In diesem Jahr bin ich aggressiver und schwinge sofort auf den ersten Strike. Und ich lerne jeden Tag, egal von wem. Ich versuche von jedem Spieler etwas zu lernen.

Sie sind ja mittlerweile der Lead-Off-Hitter. Was ändert diese Rolle an Ihrer Herangehensweise am Schlag?

Kepler: Nichts Besonderes. Vor der Saison kam mein Trainer zu mir und sagte, dass sie mich an diese Position in der Batting Order stellen wollen, aber, dass ich nichts an meiner Herangehensweise und Einstellung verändern solle. Denn die würden genau in den Plan passen.

Haben Sie denn auf der anderen Seite eine andere Herangehensweise bei den Pitchern Ihnen gegenüber festgestellt?

Kepler: Man denkt zu Beginn des Spiels immer, dass man einen Fastball bekommt. Aber ich habe jetzt schon den einen oder anderen Breaking Pitch gesehen, weil ich ziemlich aggressiv bin. Im ersten Inning kann man ein wenig spekulieren, denn da bekommt man ein paar Fastballs mehr als später im Spiel.

MLB - Minnesota Twins: Die Timeline der Saison 2019 von Outfielder Max Kepler © getty 1/24 Max Kepler spielt die bislang beste Saison seiner Karriere in der MLB. Der Outfielder der Minnesota Twins ist ein wichtiger Bestandteil eines der Top-Teams der Liga und SPOX zeigt die Highlights seiner bisherigen Spielzeit 2019. © getty 2/24 Schon vor der Saison-Beginn zeigte sich Max Kepler im Gespräch mit SPOX selbstbewusst: "Wenn jeder gesund bleibt, eine positive Einstellung an den Tag legt und die Mannschaft zusammenhält, haben wir eine richtig gute Chance." © getty 3/24 Wie er schon im SPOX-Interview verriet, schlägt Kepler seit Saisonbeginn an Position 1 im Lineup und ist damit immer der erste, der auf den gegnerischen Pitcher trifft. © getty 4/24 Am 5. April war es dann soweit: Max Kepler schlug seinen ersten Homerun der Saison und eröffnete damit eine Spielzeit, die ihm zum Durchbruch verhelfen sollte. © getty 5/24 Genau genommen war das gesamte Wochenende vom 5. bis 7. April ein denkwürdiges. Kepler nämlich schlug an jedem Tag in Philadelphia einen Homerun. © getty 6/24 Das Wochenende in Philly toppte Kepler aber nochmal am Ende des Aprils! In Baltimore nämlich gelangen ihm vom 26. bis 28. April sogar vier Homeruns in drei Tagen. © getty 7/24 Es dauerte dann jedoch bis zum 23. Mai bis zum nächsten Meilenstein. Dann nämlich schlug Kepler seinen 10. Homer der Saison und hatte damit schon die Hälfte seiner Karrierebestmarke erreicht. © getty 8/24 Dreier-Serien liegen Kepler offenbar! In den drei Spielen vom 23. bis 26. Mai (ein freier Tag dazwischen) schlug er erneut drei Homeruns in drei Spielen - einen gegen Los Angeles Angels, zwei gegen die Chicago White Sox. © getty 9/24 Dieser krasse Output machte Kepler dann zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Spieler der Woche der American League. Er schlug .571/.600/1.190 mit 10 Runs, 12 Hit, 3 Homeruns und 10 RBI bei 3 Walks und 1 Stolen Base in nur 5 Spielen. © getty 10/24 Der 6. Juni war der Beginn einer denkwürdigen Serie. Kepler schlug in Cleveland drei Homeruns in drei aufeinanderfolgenden At-Bats gegen Indians-Pitcher Trevor Bauer - in einem Spiel! © getty 11/24 Keplers heroischste Leistung der Saison kam dann am 18. Juni gegen die Boston Red Sox ... © getty 12/24 Kepler wurde im achten Inning eingewechselt und schlug direkt mal ein Single, das zum Ausgleich führte. 2:2 stand es da ... © getty 13/24 Im 13. Inning führte Boston mit 3:2. Kepler trat an die Platte, schlug einen Homerun und stellte auf 3:3. Die Partie ging also weiter. © getty 14/24 Das 17. Inning dann brachte die Entscheidung! Kepler schlug ein Walk-Off-RBI-Single und brachte damit Luis Arraez nach Hause. Sieg für die Twins! © getty 15/24 Am 29. Juni dann ein echter Meilenstein: Kepler schlug zwei Homeruns gegen die White Sox. Der erste war sein 20. in der Saison, womit er schon vor dem All-Star-Break seine Karrierebestmarke eingestellt hat! © getty 16/24 Stichwort All-Star: Haarscharf hat Kepler die Vorauswahl für die Starter des All-Star Games verpasst. 138 Stimmen fehlten ihm letztlich. Und auch als Reservist kam er unfassbarer Weise nicht rein. © getty 17/24 Am 13., also kurz nach dem All-Star Game in Cleveland, arbeitete Kepler dann gewissermaßen seinen Frust ab - in Cleveland. Gegen seinen Lieblingsgegner Trevor Bauer schlug er zwei weitere Homeruns und kam somit auf 5 in 5 At-Bats in Serie. Historisch! © getty 18/24 Am 21. Juli zeigte Kepler erneut seinen Killerinstinkt und besiegte die Oakland Athletics mit einem Walk-Off-RBI-Single zum Sieg im neunten Inning. © getty 19/24 Am 23. Juli dann mussten auch die New York Yankees dran glauben! Kepler schlug einen Homerun gegen Linkshänder CC Sabathia und erreichte damit den 25. Homer der Saison. Zudem wurde New York geschlagen. © getty 20/24 Einen Tag später stieg wohl das Spiel der Saison. Die Yankees und Twins gaben es sich so richtig über zehn Innings. Am Ende siegten die Yankees 14:12. Kepler hatte den Sieg auf dem Schläger, doch Aaron Hicks fing seinen Schlag per Hechtsprung am Ende. © getty 21/24 Am 1. August schlug Kepler seinen 30. Homerun. Eine besondere Marke, die auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Der Meilenstein gelang in Miami gegen die Marlins. © getty 22/24 Am 10. August dann folgte Homerun 32 für Kepler. Er gelang im Spiel gegen die Indians, mit denen sich die Twins nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der American League Central liefern. © getty 23/24 Historisch wurde es am 16. August, denn Kepler schaffte seinen 33. Long Ball der Saison und stellte damit einen neuen Europarekord auf! Er übertraf Bobby Thomson (Schottland), der den Rekord 68 Jahre hielt! © instagram.com/kepleroni 24/24 Kepler (r.) und seine Kollegen aus der #BombaSquad (Eddie Rosario, Byron Buxton, v.l.) haben mit 101 Siegen die Playoffs erreicht. Die Spiele der Twins seht Ihr live auf DAZN.

Welchen Einfluss hat Baldelli auf Ihre so gute Saison?

Kepler: Er hat bislang einen hervorragenden Job gemacht. Er ist ein echter Spieler-Coach. Er kümmert sich sehr darum, wie es den Spielern geht und managt auch die Belastung sehr gut. Wer eine Pause braucht, bekommt die auch. Und er kommuniziert das auch sehr gut gegenüber den Spielern. Ich denke, dass das meinem Spiel in dieser Saison sehr geholfen hat. Mir geht es ziemlich gut zu diesem Zeitpunkt der Saison. Im Vergleich dazu war ich in den Vorjahren schon im September immer ziemlich müde. Aber dieses Jahr geht es mir gut.

Die Twins haben als Team die meisten Homeruns in der Geschichte der MLB (307) geschlagen. Und auch in der Liga gab es eine regelrechte Homerun-Explosion. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Kepler: Nicht direkt. Vor der Saison war unser Ziel, einfach gute At-Bats zu haben und mit Energie zu spielen. Ich meine, wenn man sich anschaut wie die Spieler gebaut sind - sie sind groß und stark -, wenn man dann den Ball locker trifft, fliegt er schon ziemlich weit.

Max Kepler: "Bomben zu hauen ist unser Ding"

Wer kam eigentlich auf den Titel "Bomba Squad"?

Kepler: Wir haben jedes Jahr T-Shirts für die Mannschaft gemacht und eines Tages kam Bomba Squad. Es war dann überall in den Medien und wurde unser Name. Aber ich habe keine Ahnung, wo das herkam.

Gefällt Ihnen der Name denn?

Kepler: Ja. Das hört sich gut an. Bomben zu hauen ist unser Ding.

Was wäre denn Ihr ideales Playoff-Matchup?

Kepler: Egal! Für mich ist jede Mannschaft gleich. Wenn jetzt die Yankees, Astros oder der Vorjahres-Champion Red Sox zu uns ins Stadion kommen, denke ich mir da nichts groß bei. Jeder ist gleich. Ich studiere, was die Gegner machen, ihre Stärken und Schwächen. Aber nachdem, was ich gehört habe, sind es wohl die Astros.

Und gibt es vielleicht ein Team, gegen das Sie lieber später als gleich jetzt spielen würden?

Kepler: Gibt es nicht.

Ihre Auswärtsbilanz (55-26) ist viel besser als ihre Heimbilanz (46-35). Ist das ein gutes Zeichen für die Playoffs? Und wie erklären Sie sich das?

Kepler: Erklären kann ich das jetzt nicht. Aber ich denke, im Baseball gibt es immer Phasen. Aber auf jeden Fall ist es etwas Gutes, wenn man auswärts besser spielt als daheim.