MLB live auf DAZN und SPOX: das TV-Programm zur besten Liga der Welt

Die Boys of Summer in der MLB könnt Ihr auf DAZN und SPOX live verfolgen! Hier erfahrt Ihr, welche Spiele Euch aus der besten Baseballliga der Welt erwarten.

Auch in der Saison 2019 ist DAZN wieder live dabei, wenn die Stars der MLB auf Homerun-Jagd gehen.

Die Boston Red Sox gehen als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, während Erzrivale New York Yankees kräftig aufgerüstet hat. Max Kepler und seine Minnesota Twins wollen wieder angreifen, während mit Manny Machado und Bryce Harper gleich zwei große Stars neue Teams gefunden haben.

Zudem darf auch SPOX in der Saison 2019 ausgewählte Spiele der MLB im LIVESTREAM FOR FREE präsentieren!

MLB: Das Programm auf DAZN im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel Mittwoch, 4. September 19.05 Uhr Washington Nationals - New York Mets Donnerstag, 5. September 19.10 Uhr Cleveland Indians - Chicago White Sox Samstag, 7. September 1.10 Uhr Boston Red Sox - New York Yankees Samstag, 7. September 22.05 Uhr Boston Red Sox - New York Yankees Sonntag, 8. September 19.20 Uhr Atlanta Braves - Washington Nationals Dienstga, 10. September 1.10 Uhr Miami Marlins - Milwaukee Brewers Mittwoch, 11. September 1.05 Uhr Baltimore Orioles - Los Angeles Dodgers Donnerstag, 12. September 1.07 Uhr Toronto Blue Jays - Boston Red Sox Donnerstag, 12. September 19.10 Uhr Detroit Tigers - New York Yankees Freitag, 13. September 22.05 Uhr Chicago Cubs - Pittsburgh Pirates Montag, 16. September 22.10 Uhr Detroit Tigers - Baltimore Orioles Freitag, 20. September 20.20 Uhr Chicago Cubs - St. Louis Cardinals Dienstag, 24. September 1.05 Uhr Washington Nationals - Philadelphia Phillies Diensag, 24. September 19.05 Uhr Washington Nationals - Philadelphia Phillies

MLB Network rund um die Uhr live auf DAZN

Um den MLB-Genuss abzurunden, bietet DAZN seinen Zuschauern nun auch einen 24/7-Stream des MLB Networks an, dem offiziellen TV-Kanal der Major League Baseball. Auch das MLB Network überträgt zusätzlich immer wieder ausgewählte Spiele live, reinschauen lohnt sich also!

Alle großen US-Sportligen auf DAZN

Durch die Partnerschaft mit der MLB erweitert DAZN sein bisheriges US Sportangebot und zeigt den Fans nun alle vier großen US-Sportligen: Neben MLB auch NFL, NBA und NHL. Außerdem erleben Fans auf DAZN die Superstars von morgen in der NCAA. In den großen College-Ligen holen sich die besten Talente den letzten Schliff vor der ganz großen Karriere in der NFL oder NBA.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.