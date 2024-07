Letztes Match in Roland Garros? Rafael Nadal und Carlos Alcaraz scheitern im Doppel

Der Spanier unterlag an der Seite des French-Open-Siegers Carlos Alcaraz im Doppel-Viertelfinale gegen die US-Amerikaner Rajeev Ram/Austin Krajicek 2:6, 4:6. Im Einzel war Nadal in der zweiten Runde gegen seinen ewigen Rivalen Novak Djokovic ausgeschieden.

Ob Nadal (38) noch einmal an den Ort zurückkehrt, wo er einmalige 14 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, ist fraglich. Seit anderthalb Jahren bremsen ihn verschiedene Verletzungen aus, er hatte angekündigt, nach Olympia über seine Zukunft zu entscheiden.

Für Paris hatte Nadal noch einmal die letzten Kräfte mobilisiert. Nach seinem Erstrundenaus im Mai bei den French Open gegen Alexander Zverev pausierte er, ließ Wimbledon sausen und brachte sich kurz vor der Abreise in die Olympiastadt im schwedischen Bastad in Form. Zu seiner dritten Medaille nach Einzelgold in Peking 2008 und Doppelgold in Rio 2016 reichte es aber nicht mehr.