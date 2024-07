Nächste Medaille für Deutschland: Miriam Butkereit holt Silber im Judo

Olympia: Mittelgewicht erweist sich als deutsche Medaillenbank

Auf dem Weg in den Endkampf passte alles: Nach dem Freilos in Runde eins bezwang die Bundespolizistin, die in der Olympia-Vorbereitung noch von einem Innenbandriss und einer Gehirnerschütterung ausgebremst wurde, jeweils per Ippon erst die Australierin Aoife Coughlan und dann Gabriella Willems aus Belgien. Im Halbfinale hatte Butkereit gegen die österreichische Fahnenträgerin Michaela Polleres die größeren Kraftreserven. Im Finale siegte Matic durch einen Waza-Ari, eine kleine Wertung.

Das Mittelgewicht erwies sich erneut als deutsche Medaillenbank, seit Olympia 2004 bejubelt der Deutsche Judo-Bund (DJB) nun bereits die vierte Medaille in der Gewichtsklasse bis 70 kg: Vor 20 Jahren in Athen holte Annett Böhm Bronze, Kerstin Thiele 2012 in London Silber, Laura Vargas Koch 2016 in Rio Bronze - und nun Butkereit wieder Silber.

2024 ist das Jahr der Wahl-Kölnerin: Nachdem sie vor drei Jahren noch ihrer deutschen Kollegin Giovanna Scoccimarro das begehrte Olympia-Ticket überlassen musste, feiert Butkereit in diesem Jahr einen Erfolg nach den anderen. Mit den Triumphen beim prestigeträchtigen Grand Slam in Paris sowie in Taschkent hatte sie ihren Startplatz für Paris gesichert - und selbstbewusst auch Ansprüche angemeldet.

"Bei Olympia ist alles möglich", hatte Butkereit im Vorfeld gesagt, und sie sollte Recht behalten.

Der DJB holte damit seine erste Medaille in Paris, noch bevor Deutschlands Fahnenträgerin und Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (bis 78 kg) am Donnerstag ihre Goldmission startet. Durch Silber für Butkereit sei auch "ein bisschen Druck" vom Team genommen worden, "auch morgen für Anna-Maria", sagte Paulat.