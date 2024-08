"Kokain-Transaktion" bei Olympia: Polizei verhaftet australischen Hockeyspieler

Demnach wurde der 28-Jährige in der Nacht auf Mittwoch von der Polizei nach einer "Kokain-Transaktion" festgenommen, er habe ein Gramm der Droge bei sich geführt. Der 17 Jahre alte Verkäufer sei ebenfalls in Gewahrsam genommen worden, bei ihm wurden weitere Drogen gefunden.

Das Australische Olympische Komitee (AOC) bestätigte, dass ein Spieler aus dem Hockeyteam "in Haft" sei, betonte aber, dass "keine Anklage erhoben" wurde. Die Australier scheiterten beim olympischen Hockeyturnier im Viertelfinale (0:2) am vergangenen Sonntag am deutschen Finalgegner aus den Niederlanden, Craig kam dabei zum Einsatz.

Das Internationale Olympische Komitee wollte am Mittwoch keinen Kommentar abgeben, der Fall sei dem IOC nicht bekannt.