"Das Respektloseste, was ich jemals in meinem Leben im Sport erlebt habe": Deutsche Hockey-Herren nach Final-Drama von Gegner Niederlande enttäuscht

"Das ist glaube ich das Respektloseste, was ich jemals in meinem Leben im Sport erlebt habe. Ich weiß gar nicht, wie man ein so schlechter Gewinner sein kann", sagte Danneberg. Im Olympische Dorf habe er sich mit dem Niederländer "noch ganz nett unterhalten", er kenne ihn auch von vorherigen Turnieren. "Dass er so reagiert - wow, da hätte ich nicht mit gerechnet. Aber anscheinend sind bei ihm in dem Moment ziemlich viele Sicherungen durchgebrannt."

Auch Dannebergs Mitspieler Niklas Wellen, der mit Telgenkamp nach dem Spiel aneinandergeraten war, sprach vom "unsportlichsten Verhalten, das ich in meinem Leben von einem Gewinner gesehen habe". Bei der Siegerehrung sei Telgenkamp "zurecht von allen ausgepfiffen" worden, meinte der Stürmer: "Ich mag die Holländer total gerne", er gönne ihnen den Sieg, betonte Wellen: "Aber so ein Verhalten ist absolut inakzeptabel und traurig."

Telgenkamp zeigte sich immerhin reumütig. "Es war nicht nett von mir das zu tun, die Aktion tut mir leid", sagte er.