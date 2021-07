Frankreich bei Olympia 2021: Kader für das olympische Fußballturnier in Tokio

Bei Olympia 2021 weichen auf Seiten Frankreichs einige der etablierten Stars, dafür kriegt ein bekannter Spieler aus der Bundesliga eine Chance. Hier seht Ihr den kompletten Kader der französischen Nationalmannschaft für das olympische Fußballturnier in Tokio.

Olympia 2021: Der Zeitplan und Termine am Donnerstag (22. 7.)

Manche Teamwettbewerbe starten schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier der olympischen Spiele am Freitag, um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr in Deutschland). Da der Zeitplan der Spiele mit nur 17 Tagen, vom 23. Juli bis 8. August, recht knapp ist, entspannen die Softballerinnen sowie Fußballspieler und Fußballspielerinnen ihre Wettbewerbe mit einem etwas früheren Start.

Beim olympischen Fußballturnier der Männer spielen alle Teams am Donnerstag, dem 22. Juli, und haben dann zwei Ruhetage. Am Sonntag (25.) treten wieder alle 16 Teams zu ihren jeweils zweiten Gruppenspielen an.

© getty Melvin Bard von Olympique Lyon wird in der Verteidigung der Olympia-Mannschaft Frankreichs auflaufen.

Uhrzeit Sportart Team 1 Team 2 2:00 Softball Kanada USA 5:00 Softball Japan Mexiko 8:00 Softball Australien Italien 9:30 Fußball Ägypten Spanien 10:00 Fußball Argentinien Australien 10:00 Fußball Mexiko Frankreich 10.30 Fußball Japan Südafrika 12.30 Fußball Neuseeland Korea 13.00 Fußball Honduras Rumänien 13.00 Fußball Elfenbeinküste Saudi-Arabien 13.30 Fußball Brasilien Deutschland

Frankreich bei Olympia 2021: Der Kader für das olympische Fußballturnier in Tokio

Auch ohne ihre Jungstars Jules Kounde, Marcus Thuram, Ousmane Dembele und Kylian Mbappe gelten die Franzosen als einer der Favoriten auf den Titel beim olympischen Fußballturnier in Tokio. Andre-Pierre Gignac und Florian Thauvin vom mexikanischen Erstligisten Tigres UANL gehen als erfahrene Führungsspieler voran, aber auch der 18-Jährige Timothee Pembele von PSG gilt es zu beobachten.

Position Name Verein Torhüter Paul Bernardoni Angers Torhüter Stefan Bajic Saint-Etienne Torhüter Dimitry Bertaud Montpellier Verteidiger Melvin Bard Olympique Lyon Verteidiger Anthony Caci Strasbourg Verteidiger Ismael Doukoure Valenciennes Verteidiger Pierre Kalulu AC Milan Verteidiger Clement Michelin Lens Verteidiger Timothee Pembele PSG Verteidiger Modibo Sagnan Real Sociedad Mittelfeld Alexis Beka Beka Caen Mittelfeld Jeremy Gelin Stade Rennais Mittelfeld Enzo Le Fee FC Lorient Mittelfeld Teji Savanier Montpellier Mittelfeld Florian Thauvin Tigres UANL Mittelfeld Lucas Tousart Hertha BSC Angreifer Andre-Pierre Gignac Tigres UANL Angreifer Randal Kolo Muani FC Nantes Angreifer Isaac Lihadji Lille Angreifer Nathanael Mbuku Reims Angreifer Arnaud Nordin Saint-Etienne

Frankreich bei Olympia 2021: Der Spielplan in Gruppe A

Neben Frankreich treten auch Mexiko, Südafrika sowie Gastgeber Japan in Gruppe A des olympischen Fußballturniers an.