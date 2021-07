Deutschland trifft im ersten Vorrundenspiel bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Brasilien. Hier könnt Ihr das ganze Spiel im Liveticker verfolgen.

Das deutsche Team muss schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier in Tokio am Freitag gegen den vermeintlichen Übergegner in Gruppe D des olympischen Fußballturniers ran. Hier könnt Ihr das Vorrundenspiel bei Olympia 2021 im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Brasilien: Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Beim Duell Deutschland gegen Brasilien denken viele Personen noch zwangsläufig an das 7:1 im WM-Halbfinale 2016, in der Realität spielen jedoch zwei fast komplett neue Mannschaften. "Wir werden den Jungs keine Tore oder Szenen von damals zeigen. Da sind wir etwas unromantischer", betonte Kuntz am Mittwoch in Yokohama. Zusätzliche Motivation brauchen die Teams jedoch offenbar ohnehin nicht. "Direkt im ersten Spiel so ein Kracher - da ist jeder Fußballer heiß drauf", sagte Nadiem Amiri.

Vor Beginn: Brasilien bringt eine starke Kombination an erfahrenen Spielern wie Diego Carlos, Dani Alves oder Richarlison und jungen Talenten wie Matheus Cunha oder Reinier nach Japan. Deutschland setzt unter anderem auf sechs Spieler, die schon gemeinsam bei der U21-Europameisterschaft unter Trainer Stefan Kuntz den Titel geholt haben.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Deutschland vs. Brasilien bei Olympia 2021! Das Vorrundenspiel wird um 13.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

© getty Reinier vom BVB steht im Kader der brasilianischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Deutschland vs. Brasilien: Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute im Liveticker: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Müller - Raum, Uduokhai, Torunarigha, Henrichs - Arnold, Amiri, Maier - Richter, Kruse, Teuchert

Brasilien: Brenno - Abner, Diego Carlos, Nino, Alves - Guimareas, Luiz, Reinier - Martinelli, Richarlison, Malcolm

Deutschland vs. Brasilien: Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute live im TV und Livestream

Das erste Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft bei Olympia 2021 könnt Ihr in der ARD sehen, der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen Livestream an.

Eurosport zeigt das Spiel ebenfalls im TV und Livestream (kostenpflichtig). DAZN-Kunden können auf Eurosport 1 sowie Eurosport 2 ohne zusätzliche Kosten zugreifen, und über diesen Weg entspannt auf der Plattform des Streamingdiensts die Olympischen Spiele genießen. Sichert euch hier den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D