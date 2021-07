Bei Olympia 2021 geht auch die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft an den Start. Welchen Kader schickt Brasilien beim olympischen Fußballturnier ins Rennen? Wir liefern Euch alle Infos.

Olympia 2021: Zeitplan des olympischen Fußballturniers

Die olympischen Spiele 2021 beginnen am kommenden Freitag, dem 23. Juli. Dann findet die offizielle Eröffnungsfeier im Nationalstadion von Tokio statt.

Die Fußballturniere finden bei den diesjährigen olympischen Spielen allerdings früher statt. Das Turnier der Frauen beginnt bereits am 21. Juli, also zwei Tage vor der Eröffnungsfeier. Die Männer starten am 22. Juli.

Die olympischen Spiele dauern in diesem Jahr offiziell 17 Tage, sie gehen vom 23. Juli bis zum 8. August. Ein Fußballturnier mit drei Gruppenspielen plus K.o.-Spielen in diesen Zeitraum durchzuführen, ist schwierig, daher beginnen die Turniere bereits früh. So können alle Teams mindestens zwei Ruhetage zwischen ihren Spielen haben.

Brasilien bei Olympia 2021: Kader für das olympische Fußballturnier in Tokio

Brasilien tritt bei den olympischen Spielen mit einem hochkarätig besetzten Kader an. Wie alle anderen Teams muss auch Brasilien mit einer Altersbegrenzung leben: Nur drei Spieler im Kader dürfen älter als 24 Jahre sein, alle anderen Spieler müssen unter die Altersgrenze fallen. Immerhin: Bisher mussten Spieler unter 23 Jahren sein.

Bei Brasilien sind die drei Veteranen, die für das Turnier nominiert wurden, Torwart Santos von Club Athletico Paranaense, Dani Alves vom FC Sao Paulo sowie Diego Carlos vom FV Sevilla. Superstars wie Neymar, Thiago Silva oder Gabriel Jesus sind also nicht mit dabei.

Dennoch haben die Brasilianer einige Stars im Team. Neben dem bereits genannten Diego Carlos sind das zum Beispiel Angreifer Richarlison vom FC Everton sowie die Mittelfeldspieler Douglas Luiz von Aston Villa und Bruno Guimaraes von Olympique Lyon.

Position Name Verein Torwart Brenno Gremio Porto Alegre Torwart Santos Paranaense Torwart Lucao Vasca da Gama Verteidigung Diego Carlos FC Sevilla Verteidigung Bruno Fuchs ZSKA Moskau Verteidigung Nino Fluminense Verteidigung Ricardo Graca Vasca da Gama Verteidigung Abner Fluminense Verteidigung Guilherme Arana Atletico Mineiro Verteidigung Dani Alves FC Sao Paulo Mittelfeld Douglas Luiz Aston Villa Mittelfeld Bruno Guimaraes Olympique Lyon Mittelfeld Matheus Henrique Gremio Porto Alegre Mittelfeld Gabriel Menino Palmeiras Mittelfeld Reinier Borussia Dortmund Mittelfeld Claudinho Red Bull Bragantino Angriff Gabriel Martinelli FC Arsenal Angriff Paulinho Bayer Leverkusen Angriff Antony Ajax Amsterdam Angriff Malcom Zenit St. Petersburg Angriff Richarlison FC Everton Angriff Matheus Cunha Hertha BSC

© getty

Brasilien bei Olympia in 2021: Der Spielplan der Gruppe D

Brasilien spielt bei den olympischen Spielen in der gleichen Gruppe wie Deutschland. Bereits im ersten Spiel treffen die beiden Fußball-Schwergewichte im direkten Duell aufeinander. Am Donnerstag, dem 22.7.2021, erfolgt der Anstoß in dem Spiel um 13.30 Uhr. Die anderen beiden Gruppengegner in der Gruppe D sind die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien.