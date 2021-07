Nach dem Triumph bei der Copa America sind nicht alle Superstars der argentinischen Nationalmannschaft bei Olympia 2021 dabei. Hier findet Ihr den kompletten argentinischen Kader für das olympische Fußballturnier in Tokio.

Olympia 2021: Termine und Modus des olympischen Fußballturniers

Da die olympischen Spiele in diesem Jahr in einem Zeitraum von insgesamt nur 17 Tagen (23. Juli bis 8. August) abgehalten werden, beginnt das olympische Fußballturnier bereits einen Tag früher. Am Donnerstag, dem 22. Juli, geht es also bereits los.

Die 16 qualifizierten Nationen wurden auf vier Gruppen verteilt, wodurch sich ein unkomplizierter Spielmodus zusammensetzt. Die jeweils zwei besten der Gruppen nach ihren drei Gruppenspielen kommen in die K.O.-Runde, die mit dem Viertelfinale startet. Die beiden Finalteilnehmer werden also insgesamt sechs Spiele absolvieren.

Argentinien bei Olympia 2021: Kader für das Olympische Fußballturnier in Tokio

Kein Lionel Messi, kein Angel di Maria und kein Lautaro Martinez. Die Stars der Copa America genehmigen sich nach dem Triumph eine Pause vor der nächsten Saison und lassen, wie bei Olympia üblich, jüngeren Spielern den Vortritt. Torwart Jeremias Ledesma von Cadiz ist mit seinen 28 Jahren schon der älteste Argentinier im Kader für Olympia.

Position Name Verein Torhüter Joaquin Blazquez Talleres Torhüter Lautaro Morales Lanus Torhüter Jeremias Ledesma Cadiz Verteidiger Hernan de la Fuente Velez Sarsfield Verteidiger Marcelo Herrera San Lorezo Verteidiger Nehuen Perez Granada Verteidiger Leonel Mosevich Vizela Verteidiger Facundo Medina Lens Verteidiger Francisco Ortega Velez Sarsfield Verteidiger Claudio Bravo Portland Timbers Mittelfeld Fausto Vera Argentinos Juniors Mittelfeld Santiago Colombatto Leon Mittelfeld Tomas Belmonte Lanus Mittelfeld Martin Payero Middlesbrough Mittelfeld Thiago Almada Velez Sarsfield Mittelfeld Esequiel Barco Atlanta United Stürmer Carlos Valenzuela Famalicao Stürmer Pedro de la Vega Lanus Stürmer Alexis Mac Allister Brighton & Hove Albion Stürmer Agustin Urzi Banfield Stürmer Adolfo Gaich CSKA Moskau Stürmer Ezequiel Ponce Spartak Moskau

Argentinien bei Olympia 2021: Der Spielplan der Gruppe C im Überblick

In Gruppe C muss sich Argentinien mit Spanien, Ägypten und Australien messen. Spanien nimmt Olympia offenbar nicht auf die leichte Schulter und reist mit sechs Spielern an, die auch im EM-Kader warnen.