Team USA vs. Frankreich, Basketball Finale: Das Endspiel bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Frankreich sich im ersten Halbfinale am Donnerstag knapp gegen Deutschland durchsetzte und die Siegesserie des DBB-Teams damit durchbrach, mussten die USA gegen starke Serben lange zittern. Erst im letzten Viertel drehten LeBron James, Steph Curry und Co. auf und wahrten am Ende die Chance auf Gold.

Vor Beginn: Der Tip-off des Finalmatches soll um 21.30 Uhr in der Bercy Arena in Paris erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale im Basketball zwischen den USA und Frankreich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.