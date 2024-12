"Großveranstaltungen als Leuchttürme": Deutschland treibt Olympia-Bewerbung voran - "keinerlei Einreisesperren" für russische Sportler

DOSB will Sportminister in Deutschland

An diesem Punkt setzt der DOSB an - ungeachtet der Tatsache, dass der Verband nach der Demission von Torsten Burmester selbst dringend einen neuen Vorstandsvorsitzenden braucht. Doch DOSB-Präsident Thomas Weikert liegt auch eine weitere Personalie sehr am Herzen: "Wir brauchen jemanden, der sich am Kabinettstisch exklusiv für den Sport einsetzen kann", sagte der 63-Jährige. Traditionell fällt der Sport in den Verantwortungsbereich des Bundesinnenministeriums, das sich im Schwerpunkt um die Sicherheit kümmert. In der bestehenden Hierarchie sieht der organisierte Sport seine Interessen nicht ausreichend vertreten.

Eine Staatsministerin oder ein Staatsminister für Sport im Bundeskanzleramt soll dies ändern, so die Vorstellung des DOSB. Innenministerin Faeser selbst sieht das skeptisch: "Man muss auch realistisch sein, dass es oft nicht genügend Geld gibt, ausreichend in neue Ministerien zu investieren." Der Sport sei im BMI "immer gut aufgehoben" gewesen, merkte Faeser an.

Der Ruf nach einem Sportressort in Berlin ist eine von zehn "Forderungen an die kommende Bundesregierung", die in der Mehrzweckhalle des Sportcampus Saar per Dringlichkeitsantrag einstimmig unterstützt wurden. Zu den Forderungen zählt auch die Umsetzung einer Leistungssportreform und - natürlich - ein Bekenntnis des Kabinetts zur Olympia-Bewerbung.

Diese kann nach dem einstimmigen Votum (482 Ja-Stimmen) der DOSB-Delegierten vom Samstag nun endlich vorangetrieben werden: Deutschland wird nun mit dem IOC in den sogenannten kontinuierlichen Dialog eintreten. Bei der DOSB-Mitgliederversammlung Ende 2025 in Frankfurt soll dann über mindestens ein finales Bewerbungskonzept entschieden werden. Nach dem ursprünglichen Plan hätte dies schon am Samstag in Saarbrücken passieren sollen - wo zumindest bei einem weiteren Projekt ein "Meilenstein" (Weikert) gesetzt wurde: Ein Safe Sport Code wurde einstimmig beschlossen.