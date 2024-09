Paralympics, Tag 5: Team D feiert Medaillen, aber kein Gold - Josia Topf erneut erfolgreich, Martin Schulz verpasst Hattrick

Oldie Wandschneider schreibt Geschichte

Den sicherte sich auch Renner mit Guide Maria Paulig. Als Dritte musste sich die Sehbehinderte nur Spanien und Italien geschlagen geben. Das Triathlon-Trio trotzte damit auch dem durcheinandergewirbelten Zeitplan, denn ursprünglich sollten die Wettbewerbe schon am Sonntag stattfinden. Wegen wieder einmal zu schlechter Wasserwerte in dem Problemfluss mussten sie aber verschoben werden.

Kugelstoßer Kappel haderte lieber mit sich selbst. Der Weltrekordler, der als Goldfavorit in den Wettkampf gegangen war, musste sich in der Startklasse F41 der Kleinwüchsigen mit Silber begnügen. Der Weltmeister schaffte nur 13,74 Meter. Seinen usbekischen Rivalen und Tokio-Sieger Bobirjon Omonow (14,32) erreichte er damit nicht. Der zweite Platz sei "definitiv nicht das, was ich erreichen wollte. Ich kam gar nicht rein", ärgerte sich Kappel.

An den Start ging auch Thomas Wandschneider, mit 60 Jahren gehört der Badminton-Routinier zu den ältesten Teilnehmern in Paris. In der Rollstuhl-Klasse WH1 gelang ihm nun Historisches. Nach dem 2:0 (26:24, 21:11)-Sieg im Spiel um Platz drei gegen den Südkoreaner Jeong Jaegun ist Wandschneider der erste deutsche Medaillengewinner seiner Sportart bei Paralympics und Olympischen Spielen.