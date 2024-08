Zehnkampf: Glänzender Leo Neugebauer auf Goldkurs - Niklas Kaul setzt auf Tag zwei

Neugebauer lief die 100 m in 10,67 Sekunden und kratzte danach im Weitsprung mit seinen 7,98 m an der Acht-Meter-Marke. Im Kugelstoßen kam er auf 16,55 m, im Hochsprung schaffte der 24-Jährige 2,05 m. Die 400 m schließen am Abend den ersten Wettkampftag ab.

Der ehemalige Welt- und Europameister Niklas Kaul (Mainz) kommt bisher nicht richtig in Schwung und belegt im Zwischenklassement zunächst Platz 20 (3186 Punkte). Allerdings hat Kaul seine großen Stärken erst am zweiten Wettkampftag. Till Steinforth (Halle) ist mit 3425 Zählern zunächst Elfter.