Viertes Gold! Schwimmsensation Leon Marchand sorgt für historischen Paukenschlag

Ein weiterer Triumph fehlt Marchand noch, um mit dem Biathleten Martin Fourcade als Rekord-Olympiasieger seines Landes gleichzuziehen.

Zeitgleich jubelten die französischen Fans auch im Stade de France bei der Leichtathletik und in den anderen Arenen der Hauptstadt, stimmten spontan die Marseillaise an. Sogar beim Spiel der deutschen Basketballer in Lille gegen Frankreich kochte die Stimmung über.

Angetrieben von ohrenbetäubendem Lärm und Sprechchören wie in einem Fußballstadion setzte sich der neue Nationalheld hoch überlegen in 1:54,06 Minuten vor dem britischen Tokio-Zweiten Duncan Scott und dem Chinesen Wang Shun durch.