"Staffeln sind Mannschaftssport": Deutscher Leichtathletik-Verband wirft Luna Bulmahn raus

Damit hat die Wolfsburgerin keine Chance mehr auf einen Einsatz in der 4x400-m-Staffel der Frauen, wenn am Freitagvormittag im Stade de France die Vorläufe anstehen. Das gab der DLV am Sonntag bekannt.

"Staffeln sind Mannschaftssport. Die Athleten und Trainer bilden diese Mannschaft. Der Erfolg hängt vom guten Teamwork und gegenseitigem Vertrauen aller ab", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner.

Der deutsche Startläufer Jean Paul Bredau hatte nach dem enttäuschenden Vorlauf-Aus der Mixed-Staffel die Aufstellung kritisiert und von Unstimmigkeiten im Vorfeld gesprochen, seine Freundin Bulmahn wurde nicht nominiert.