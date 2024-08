Doppel-Olympiasieger: Evenepoel gewinnt auch das Straßenrennen

Das deutsche Duo Schachmann und Nils Politt war in Unterzahl und so mit einem taktischen Nachteil ins Rennen gegangen. Starke Nationen wie Dänemark, Frankreich oder Belgien waren mit vier Fahrern vertreten und konnten das Rennen diktieren. "Wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen", hatte Schachmann vorab gesagt.

Politt suchte sein Heil in der Offensive. Das Rennen mit nur 90 Startern - 37 davon waren im Juli bei der Tour de France im Einsatz - entwickelte nach dem Angriff des Kölners 60 km vor dem Ziel eine neue Dynamik. Allzu weit kam Politt mit seiner Flucht aber nicht. Der 30-Jährige verlor vor der zweiten Auffahrt zum gepflasterten Montmartre-Anstieg, an dem eine gewaltige Stimmung wie sonst nur bei Klassikern oder Tour-Bergankünften herrschte, den Anschluss an die restlichen Ausreißer.

Evenepoel gab auf dem kurvenreichen und technisch anspruchsvollen Rundkurs das Tempo vor. Sein niederländischer Rivale, Weltmeister Mathieu van der Poel, war in der Verfolgung auf sich gestellt. Von seinem belgischen Begleiter Wout van Aert konnte er keine Hilfe erwarten.

Evenepoel verschärfte nochmals das Tempo und hängte Madouas ab - dann wurde es für einige Momente dramatisch, das Material streikte. Doch die Triumphfahrt des Belgiers zum zweiten Gold der Sommerspiele in Paris geriet nicht mehr in Gefahr.