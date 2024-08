Plötzliche Krankheit? Italien Hochsprung-Star Gianmarco Tamberi sorgt wieder für Schlagzeilen

Die Ärzte hätten ihm geraten, die Reise in Frankreichs Hauptstadt auf Montag zu verschieben, "in der Hoffnung, dass dieser Albtraum mit ein wenig Ruhe ein Ende hat", schrieb Tamberi. Am Mittwoch (10 Uhr) findet im Stade de France die Qualifikation im Hochsprung statt, die Entscheidung geht zwei Tage später am Freitag (19.00 Uhr) über die Bühne.

Er wisse nicht, "wie ich dort hinkomme, aber ich werde dort auf dem Podest stehen und bis zum letzten Sprung alles geben - egal, wie mein Zustand sein wird", versprach der Europameister.