"Das war die Vollendung": Oliver Zeidler krönt seine Karriere mit der Goldmedaille

Achter landet auf Platz vier

Der Achter konnte nur auf der ersten Streckenhälfte von einer Medaille träumen, musste dem hohen Anfangstempo dann Tribut zollen und die Konkurrenz ziehen lassen.

Das einstige Paradeboot um den neuen Schlagmann Torben Johannesen landete nach schwierigen Jahren auf dem ordentlichen vierten Platz, aufs Treppchen fehlten allerdings satte 4,52 Sekunden. Großbritannien gewann vor den Niederlanden und den USA.

Bei den vergangenen drei Sommerspielen (2012 Gold in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Silber) hatte der deutsche Achter immer eine Medaille gewonnen. 2008 in Peking war das Großboot zuletzt leer ausgegangen. Nach einem Umbruch infolge der Spiele von Tokio musste das junge Team um Steuermann Jonas Wiesen zuletzt immer wieder Rückschläge hinnehmen, der Achter gehörte deshalb nicht zu den großen Medaillenfavoriten.