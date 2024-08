"Einfach nur der Hammer!" Michelle Kroppen und Florian Unruh erobertn Bogen-Silber

Michelle Kroppen und Florian Unruh hielten sich fest an den Händen, als sie das Siegerpodest bestiegen. Die Berlinerin Kroppen streichelte zärtlich ihre Silbermedaille. Mit Nervenstärke, einer guten Mahlzeit und vielen "Silberpfeilen" hatten sich die Bogenschützen im Mixed ihren Traum von einer Olympia-Medaille in Paris erfüllt.

"Es sind schon ein paar Tränen geflossen", sagte Kroppen, die das 0:6 im einseitigen Finale gegen die Weltmeister Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea schnell abhakte und sich lieber über die Medaille freute: "Dieses schwere Ding am Hals hängen zu haben, da ist man einfach sprachlos."

"Wir haben ja noch zwei weitere Chancen!", sagte Bundestrainer Oliver Haidn: "Wir werden deswegen heute nicht groß feiern." Mit seinen Athleten habe er einen entspannten Tag verlebt - so entspannt, wie ein Tag mit einem olympischen Finale eben sein kann. "Mit Florian habe ich ein bisschen rumgechillt, ein bisschen über Gott und die Welt gesprochen", sagte der Coach. Seine Sportler waren nach dem Auftaktsieg erst mal in Ruhe in einem Restaurant in Paris Mittagessen: Sie Pasta, er Lasagne und eine halbe Pizza.