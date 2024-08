"Haben für Begeisterung bei Millionen von Menschen gesorgt": Deutsche Fahnenträger bei der Schlussfeier stehen fest

"Laura und Max haben stellvertretend für das gesamte Team Deutschland mit ihren Leistungen bei den Olympischen Spielen Paris 2024 für Begeisterung bei Millionen von Menschen gesorgt", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Sie sind hervorragende Botschafter für unsere deutsche Mannschaft und ich freue mich sehr für sie, dass ihnen diese besondere Ehre zu Teil wird."

Er habe am Freitagabend den Anruf bekommen, sagte Rendschmidt am ARD-Mikrofon: "Es war eine Riesenüberraschung. Ich habe mich tierisch gefreut, hätte niemals damit gerechnet. Für uns ist die Schlussfeier so wichtig wie die Eröffnungsfeier, weil wir da noch nicht da sind."