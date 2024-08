Kajak-Cross: Noah Hegge holt überraschend Bronze - Elena Lilik verpasst erneute Medaille hauchdünn

Nachdem Stefan Hengst als vierter deutscher Starter bereits am Sonntag gescheitert war, schied Ricarda Funk am Montag im Viertelfinale aus. Die Spiele von Paris enden für das Slalom-Team des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) mit zwei Medaillen. In Tokio hatten die Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen eine Medaille geholt. Am Dienstag starten die Läufe der Rennsport-Kanuten.

Beim Kajak-Cross stürzen sich vier Starter gleichzeitig von einer Rampe ins Wasser. Dann geht es durch einen Parcours mit verschiedenen Toren, die umfahren werden müssen und berührt werden dürfen. Zudem wird in einer speziellen Zone eine Kenterrolle gefordert, eine 360-Grad-Rolle, bei der der Kopf ins Wasser geht. Wer als erstes das Ziel erreicht, gewinnt das Rennen.