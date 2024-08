"Ich bin ihr unfassbar dankbar": Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth sorgen für deutschen Dressur-Doppelsieg

Dennoch erlebten die deutschen Reiterinnen einen entspannteren Arbeitstag als noch bei ihrem gemeinsamen Sieg mit der Mannschaft. Werths Rekordjagd im Special hatte sie vor eine echte Nervenprobe gestellt. Von Bredow-Werndl, im Mannschaftswettbewerb noch Werths Mitstreiterin, verpatzte ihren Ritt. Gold schien zwischenzeitlich unerreichbar, Werth und Frederic Wandres flüchteten gar schon vor der Verkündung des Ergebnisses aus der Arena.

"Wir hatten uns eigentlich schon mit der Silbermedaille angefreundet", beichtete Wandres. Doch die imposante Schlusslinie der Weltranglistenersten von Bredow-Werndl hatte gerade noch so ihren Auftritt und Werths historisches Gold gerettet.

Auch "JBW" sammelte fleißig weiter olympische Erfolge. Zweimal Gold in Tokio 2021, Gold mit dem Team und im Einzel von Paris. Fraglich bleibt, was nach der bereits 17-jährigen Dalera kommt, ein ähnliches Erfolgspferd scheint derzeit nicht im Stall in Aubenhausen zu stehen.

Mannschafts-Olympiasieger Wandres, der den Abschluss seiner Olympia-Premiere einfach nur genießen wollte, wurde 13. - und hatte schon nach seinem Ritt so eine Vorahnung, was die Medaillenplätze anging. "Mein Tipp für eine Medaille ist Isabell, Dufour", sagte Wandres und fügte nach einer kurzen Pause an: "Und eine noch." Mit Dufour lag er falsch, "die eine noch" heißt Jessica von Bredow-Werndl und holte Gold.