"Er hat mich zur Schnecke gemacht": Horst Hrubesch ärgert Elfmeter-Heldin Ann-Katrin Berger

© getty

Berger: "Eine meiner Stärken ist mein Instinkt"

Und Berger selbst? "Als Torhüterin weiß man, auf was man achten muss. Das einzige, was dich manchmal nur in den Allerwertesten beißen kann, ist die Emotion", sagte die 33-Jährige über ihren spielentscheidenden Schuss.

Zuvor hielt sie stark gegen Ashley Lawrence und Adriana Leon. "Ich glaube, eine meiner Stärken ist einfach mein Instinkt", sagte Berger: "Ich glaube, unter Druck arbeite ich besser als ohne Druck."

Die Marschroute für das Halbfinale am Dienstagabend gegen die USA (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) gab sie ihrem Team gleich mit auf den Weg: "Jetzt macht es natürlich auch Sinn, ins Finale zu kommen."