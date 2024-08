"Da ging dann nichts mehr": Während des Rennens! Deutscher Radfahrer rettet sich in eine Gaststätte

Plötzlich hatte es Nils Politt ganz eilig. So eilig, dass der deutsche Radprofi sogar sein Rennrad an die Seite stellte. Am pittoresken Cafe des Deux Moulins, bekannt aus dem Film "Die fabelhafte Welt der Amelie", reizten Politt während des Straßenrennens der Olympischen Spiele weder der Avocado-Toast noch die Quiche des Tages.

Für die Formule midi war er nach 15.00 Uhr auch zu spät. Nein, Politt trieb ein Notfall auf die Toilette der von Fans überfüllten Gaststätte.

"Ich war in der richtigen Gruppe, hatte gute Beine. Aber von jetzt auf gleich fingen die Magenprobleme an", sagte Politt, der das Ziel nach 273 km letztlich als 70. mit 19:55 Minuten Rückstand auf Olympiasieger Remco Evenepoel erreichte: "Da ging dann nichts mehr, ich bin sehr enttäuscht."

Immerhin, nach Verrichtung der Notdurft feierten ihn die anwesenden Gäste auf dem Weg zurück in den Sattel.

Das Video seines Blitz-Besuchs im berühmten Cafe an der Rue Lepic 15 ging im Internet viral. Politt, von den Fans an der Strecke und im Internet gleichermaßen gefeiert, wurde zum heimlichen Star des Straßenrennens, das die Massen begeisterte und denkwürdige Bilder produzierte.