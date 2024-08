"Die Zukunft scheint hell": Dennis Schröder will das DBB-Team zusammenhalten - neuer Bundestrainer schon fix?

© getty

Schröder: "Ich möchte spielen, bis ich 40 bin"

Schröder selbst will der Mannschaft erhalten bleiben: "Ich habe immer gesagt, ich möchte spielen, bis ich 40 bin." Die EM, die WM 2027 in Katar und Olympia 2028 in Los Angles wären also locker drin.

Fraglich ist die Zukunft von Spielern wie Daniel Theis (32), Johannes Voigtmann (31) oder Niels Giffey (33). Im Bezug auf den aktuellen Kader sagte Schröder: "Ich hoffe, so viele wie möglich von ihnen kommen zurück und spielen bis 37, 38. Hoffentlich können wir das so am Laufen halten für die nächsten drei Jahre."

Gleichzeitig könnte der neue Coach den angehenden NBA-Rookie Tristan da Silva (23 Jahre/Orlando Magic) oder Center Isaiah Hartenstein (26) integrieren.

"Die Zukunft scheint hell. Wir haben einige junge Spieler, Tristan, Hartenstein, die hinzukommen können", sagte Schröder. Auch Schröders Co-Star Franz Wagner wird Ende August erst 23 Jahre alt. Derweil besteht immer die Möglichkeit, dass NBA-Profis wie Wagner mal ein Turnier auslassen, um sich auf den Verein zu fokussieren.