"Sie sind Feinde des Erfolgs": Boxerin Imane Khelif schlägt nach Olympiasieg zurück - Algerien außer Rand und Band

In Algier färbten Feuerwerksraketen den Himmel rot, in ihrem Heimatort feierte ihre Familie mit den Nachbarn stolz vor einem Großbildschirm, da holte Imane Khelif in Paris zum Rundumschlag aus.

"Ich habe allen, die gegen mich waren und eine bösartige Kampagne geführt haben, die schönste Antwort gegeben", sagte die Boxerin nach ihrem Triumph in Roland Garros: "Meine Antwort ist die Goldmedaille."

Nach ihrem klaren Punktsieg im Finale der Klasse bis 66 kg gegen die chinesische Weltmeisterin Yang Liu war die 25-Jährige unter tosendem Jubel ihrer Landsleute im Tennis-Tempel Philippe Chatrier auf den Schultern aus dem Ring getragen worden.