Beim Stand von 15:14 und nur noch 24,8 Sekunden auf der Uhr im Halbfinale zwischen Deutschland und Kanada brach das ZDF die Übertragung ab. Erst wurde Werbung gezeigt, dann ging es zur "heute"-Sendung.

Dafür hagelte es von vielen Zuschauern Kritik - darunter prominente Namen. "Deutschlands 3x3-Basketballerinnen spielen fantastisch gegen Kanada um den Finaleinzug und zwei Punkte vor Ende muss der famose Benni Zander zu den heute-Nachrichten abgeben, die sich um 18:58 Uhr dann doch noch als Werbung für ein Darm-Mittel entpuppen. Schwach, ZDF", schrieb Moderator Ilja Behnisch bei X.

An gleicher Stelle meldete sich auch Alexander Graf Lambsdorff zu Wort, der aktuell deutscher Botschafter in Russland ist: "Das ZDF-Sportstudio und Deutschland gegen Kanada - das wird echt nichts mehr. 24 Sekunden vor Ende eines ultra-spannenden 3x3-Basketballspiels, schaltet sich das ZDF aus, um... wait for it: WERBUNG zu senden. Geht's noch?"