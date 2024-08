Team USA vs. Serbien, Basketball Halbfinale bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel von LeBron James, Stephen Curry und Co. im TV und Livestream?

Team USA und Serbien messen sich in einem Rematch! In der Gruppenphase setzten die US-Stars sich mit 110:84 gegen Nikola Jokic und Co. durch, doch die Serben haben sich im Verlauf des Turniers schon gesteigert.

Ob das reicht, um Team USA vor ernsthafte Probleme zu stellen, zeigt sich am heutigen Donnerstag (8. August). Um 21 Uhr soll das Halbfinale in Paris angepfiffen werden.

Team USA trifft heute im Basketballhalbfinale bei Olympia auf Serbien. Alle Infos zur Übertragung und wer das Spiel von LeBron James, Stephen Curry und Co. heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.