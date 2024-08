Frankreich vs. Spanien, Fußball Finale bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Endspiel bei den Olympischen Spielen im TV und Livestream

Das ZDF übernimmt heute die Olympia-Berichterstattung, allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der öffentlich-rechtliche Sender das Fußball-Finale in voller Länge ausstrahlt. Im Livestream aber bietet das ZDF einen Einzelstream über die gesamte Spieldauer in den ZDF- und ARD-Mediatheken an.

Die andere TV-Variante ist Eurosport. Auf Eurosport 2 (Pay-TV) berichtet der Sportsender ab 18 Uhr aus dem Prinzenpark, auf Eurosport 1 erst ab 19 Uhr. Beide Livestreams findet Ihr auf discovery+ und DAZN.