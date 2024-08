"Das ganze System ist drauf ausgelegt, zu betrügen": Erschütternde Enthüllung bei den Olympischen Spielen

Ex-Kampfrichter Joachim Wargalla äußerte sich in dem Bericht ähnlich: "Ein bezahlter Kampfrichter, dem man sagt, was er zu tun hat, erfordert gar kein Bestechungsgeld. Ihm wird gesagt, wer gewinnen soll. Und wenn er das nicht macht, verliert er seinen Job oder wird nicht mehr eingesetzt."

Als ein großes Problem nennt Wargalla das komplizierte Regelwerk: "Es ist extrem interpretierbar. Es ist damit auch manipulierbar für den Kampfrichter. Ich kann heute in etwa 50 Prozent der Fälle, in denen beide Fechter aufeinander zu stürmen und sich treffen, nicht entscheiden. Ich weiß nicht, warum der Treffer so fällt."

Er fordert sogar das Aus der Sportart bei den Olympischen Spielen: "Solange das Säbelfechten in der Form manipulierbar ist, sollte es nicht im olympischen Programm weitergeführt werden."