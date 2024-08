Deutschland vs. Frankreich, Basketball Halbfinale bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DBB-Team im TV und Livestream?

Deutschland vs. Frankreich zum Zweiten! In der Gruppenphase trafen die beiden Schwergewichte bereits aufeinander. Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. überrollten die Franzosen um das Supertalent Victor Wembanyama mit 85:71 (48:27). Doch wichtiger ist natürlich das anstehende Halbfinale, das am heutigen Donnerstag (8. August) um 17.30 Uhr in Paris angepfiffen werden soll.

Deutschland vs. Frankreich heißt das erste Basketballhalbfinale der Männer bei Olympia. Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und wer das DBB-Team heute live im TV und Livestream zeigt, bekommt Ihr hier.