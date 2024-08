"Das ist totaler Schwachsinn": Klare Worte nach deutschem Handball-Debakel im Olympia-Finale

© getty

Kretzschmar: "Noten finde ich total scheiße"

Stefan Kretzschmar bewertete den Gesamt-Auftritt der deutschen Mannschaft ebenfalls äußerst positiv, auch wenn der ehemalige Nationalspieler keine Note vergeben wollte.

"Noten finde ich total scheiße", sagte "Kretzsche" im Dyn-Handballtalk "Harzblut" und ergänzte: "Es geht ja nicht nur um das sportliche Ergebnis. Silber ist ein großartiges Resultat! Worum es aber eigentlich geht: Die Art und Weise, wie sich diese Mannschaft präsentiert hat, was sie für Attribute im Spiel gezeigt hat, wie sie Weltklasse-Mannschaften geschlagen hat, was wir dem Team in der der Vergangenheit oft vorgeworfen haben, was sie für eine Abwehr gestellt hat, das war einfach nur großartig, aus deutscher Sicht ein voller Erfolg! Dafür gibt es keine Zensur, sondern ein Bienchen von mir."

Pascal Hens, Weltmeister von 2007, pflichtete Kretzschmar bei: "Die Jungs haben ein geiles Turnier gespielt, auch wenn das Finale voll in die Hose gegangen ist."