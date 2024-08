Olympia 2024, Basketball Viertelfinale: Wo läuft Team USA vs. Brasilien heute live im Free-TV und Livestream?

Die ARD ist heute wieder mit der Olympiakonferenz am Start, im Rahmen dieser wird der öffentlich-rechtliche Sender vermutlich auch wieder zum Spiel der USA schalten. In voller Länge wird es den Spaß aber nur im Livestream geben, den Ihr in den Mediatheken der ARD und des ZDF findet.

Obwohl Eurosport ebenfalls zahlreiche Olympiaevents ausstrahlt, scheint der Sportsender zumindest keine Livebilder zu diesem Viertelfinale zu zeigen - eine ausführliche Zusammenfassung dürfte aber nicht ausbleiben. Wenn Ihr das Programm online empfangen wollt, könnt Ihr zu discovery+ und DAZN greifen.