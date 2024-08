Olympia 2024, Basketball Halbfinale: Wo läuft Team USA vs. Serbien heute live im Free-TV und Livestream?

Team USA vs. Serbien kommt Euch bekannt vor? Richtig, das Duell gab es bereits in der Gruppenphase! LeBron James, Joel Embiid und Co. setzten sich damals mit 110:84 durch,doch die Serben um Nikola Jokic zeigten sich schon im Viertelfinale auf einem höheren Level.

Am heutigen Donnerstag (8. August) wird Serbien versuchen, das auch gegen die USA abzurufen. Das Halbfinale im Olympischen Basketballturnier soll um 21 Uhr in Paris angepffifen werden.

Das Basketballhalbfinale bei Olympia 2024 steigt heute! Hier erfahrt Ihr, wo Team USA vs. Serbien heute live im Free-TV und Livestream läuft.