100 Meter Sprint bei Olympia 2024: Termin, Ort, Stadion, Teilnehmer, deutsche Athleten, Übertragung im Free-TV und Livestream

Es ist das vielleicht prestigeträchtigste Event der Olympischen Sommerspiele: der 100-Meter-Sprint. Bei den Männern will der sensationelle Goldmedaillen-Gewinner aus Tokio, Marcell Jacobs, die Krone gegen Weltmeister Noah Lyles verteidigen. Die Gewinnerin der Frauen aus dem Jahr 2021, Elaine Thompson-Herah, tritt in Paris 2024 nicht an, hier gilt Weltmeisterin Sha'Carri Richardson als große Favoritin, nachdem Hauptkonkurrentin Shericka Jackson für das Event abgesagt hat.

Aber was müsst Ihr vor Beginn noch wissen? Wir haben die wichtigsten Infos wie Termin, Ort, Stadion, Teilnehmer, deutsche Athletinnen und Athleten oder Übertragung im Free-TV und Livestream hier für Euch zusammengefasst.