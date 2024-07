"Wir brauchen mehr Snoop in der Sportberichterstattung": Rapper Snoop Dogg mischt als Maskottchen und Quotengarant Olympia auf

Snoop Dogg streifte den mondänen Bademantel mit den "Stars and Stripes" ab, richtete noch einmal sein Goldkettchen und die Badekappe. Eine Brille? "Zur Hölle, nein", sagte der Kult-Rapper. Dann legte er los. Und natürlich machte Snoop Dogg aus seiner privaten Schwimmstunde mit dem Rekord-Olympioniken Michael Phelps wieder eine saukomische Show.

"Wir könnten Zwillinge sein", witzelte Snoop Dogg, als er neben dem immer noch durchtrainierten Phelps stand, zeigte sich von dem Können des 23-maligen Olympiasiegers aber auch beeindruckt: "Okay, Flipper."

In Paris vergeht bisher kein Tag, an dem Snoop Dogg keinen großen Auftritt hat. Schon als Fackelträger waren alle Kameras auf ihn gerichtet, er jubelte beim Schwimmen mit, feuerte beim Turnen Simone Biles an, saß beim Tennis neben Billie Jean King, schaute beim Skateboarden vorbei und lieferte einen schrägen Live-Kommentar zum Badminton-Spiel zwischen den USA und China ab.