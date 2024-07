Turn-Superstar Simone Biles bei Rückkehr gefeiert - deutsche Final-Chancen gesunken

Simone Biles, die 2021 in Tokio wegen psychischer Probleme einen Großteil ihrer ursprünglich geplanten Wettkämpfe nicht hatte bestreiten können, wurde in der Bercy Arena frenetisch gefeiert.

Die Gewinnerin von vier Olympischen Goldmedaillen und 23 WM-Titeln lockte zahlreiche Prominente in die Halle, darunter Hollywood-Star Tom Cruise, Rap-Legende Snoop Dog und Sängerin Ariane Grande.

Biles hat nach starken Leistungen beste Aussichten, in den Einzel-Finals am Sprung, Boden und Schwebebalken an den Start zu gehen - obwohl sie sich beim Aufwärmen verletzt hatte und zunächst einen Tape-Verband am linken Fuß trug und beim Gehen leicht humpelte.