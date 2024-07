"Sportliche Katastrophe!" Triathlon-Wettbewerbe wegen schmutziger Seine gefährdet

Sollte doch ein Schwimmen möglich sein, würde die derzeit enorme Strömung der Seine für "einen taktischen Zusatz" sorgen, betonte Deutschland Top-Triathletin Laura Lindemann. Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn unkte: "Die Triathleten werden Probleme haben, immer wieder zurückzukommen. Die Schwimmer werden es vielleicht schaffen, aber lange brauchen." Bei der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde zu schwimmen, mache "überhaupt keinen Sinn".

Nach den Triathleten werden eben auch die Freiwasserschwimmer um Florian Wellbrock und Leonie Beck am 8. und 9. August in der Seine gefordert sein, für sie wäre Plan B ein Ausweichen auf die Regattastrecke der Ruderer. Vor den Spielen hatten die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Organisationschef Tony Estanguet extra ein Bad in der Seine genommen, um zu beweisen, dass der Fluss sauber genug ist.

In den vergangenen Jahren investierte der französische Staat etwa 1,4 Milliarden Euro, um die Seine zu säubern - mit mäßigem Erfolg. Die Verschmutzung sei aktuell zwar nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Wochen, "aber es gab auch in den letzten Tagen Bilder, da sind Paletten durchgeschwommen oder ein Autoreifen", sagte Berkhahn. Unter anderem ging es bei der Überschreitung der Schwellenwerte in den vergangenen Wochen um einen zu hohen Wert bei den Fäkalien-Bakterien E.Coli.

Die für das Rennen am Dienstag entscheidende Wasserprobe wurde bereits am Montag um 5.30 Uhr entnommen, die offizielle Entscheidung soll in der Nacht zu Dienstag fallen. Man sei weiter "zuversichtlich", teilten die Organisatoren mit.