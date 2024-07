"Müssen das noch ausdiskutieren": Eröffnungsfeier ohne Basketballer?

Eröffnungsfeier oder optimale Vorbereitung? Die deutschen Basketball-Weltmeister befinden sich vor den Olympischen Spielen in einer Zwickmühle. Da die Nationalmannschaft bereits am kommenden Samstag um 13.30 Uhr ihr Auftaktspiel gegen Japan in Lille bestreitet, steht möglicherweise die Teilnahme an der großen Feier am Abend zuvor auf der Seine in Paris in Frage.

"Wir sehen das alle sehr ähnlich: Die Feier gehört zum Besonderen der Olympischen Spiele, und wir wollen eigentlich alles mitnehmen. Aber das Spiel ist eben schon früh am nächsten Tag. Wir müssen uns jetzt entscheiden, müssen das noch ausdiskutieren", sagte Franz Wagner am Montagabend nach dem 88:92 (41:48) gegen die USA bei ProSieben. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als möglicher Fahnenträger nominiert und wäre im Fall seiner Wahl zwangsläufig bei der Eröffnungsfeier vor Ort. Jene beginnt am Freitag um 19.30 Uhr und wird voraussichtlich mehr als drei Stunden dauern. Rund 220 Kilometer sind es von Paris nach Lille, mit dem Auto lässt sich die Strecke in rund zweieinhalb Stunden zurücklegen.

