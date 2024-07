Gold-Held Lukas Märtens verpasst nächsten Schwimm-Coup - Deja-vu für Florian Wellbrock

© getty

Wellbrock "doch ein bisschen überrascht"

Wellbrock war nach dem enttäuschenden zwölften Platz am Vormittag in schwachen 7:47,91 Minuten "doch ein bisschen überrascht". Denn eigentlich hatte er sich gut gefühlt - bereit, nach sich häufenden Rückschlägen in den letzten beiden Jahren seinen Platz in der Weltspitze wieder einzunehmen.

Eigentlich hatte sich der sechsmalige Weltmeister gar nicht für die 800 m qualifiziert. Weil aber sein Trainingskollege Oliver Klemet verzichtete, rückte er nach. "Durch einen glücklichen Zufall habe ich die Strecke bekommen und konnte sie als Einstieg nutzen. Für meine beiden Topstrecken, die jetzt noch kommen, war das wichtig", meinte Wellbrock, der vor den Spielen als Medaillenkandidat über 1500 m und im Freiwasser galt. "Deswegen: Augen nach vorne, zwei Rennen kommen noch."

Doch der Trend ist nicht positiv: 2021 hatte Wellbrock über 800 m noch lange auf Goldkurs gelegen und am Ende knapp eine Medaille verpasst, jetzt war auch der WM-Vierte Sven Schwarz, der in 7:43,67 als Sechster in den Endlauf am Dienstag einzog, vier Sekunden schneller.

Nach der WM 2022 mit fünf Medaillen bei fünf Starts häuften sich die Enttäuschungen: Ein Jahr später in Japan scheiterte Wellbrock nach dem Doppeltriumph im Freiwasser in beiden Beckenvorläufen, im Februar in Katar schwamm er im Meer deutlich hinterher.