"Ein beschissenes Gefühl": Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Louisa Lippmann droht das Aus

Unpräzise Annahmen machen das Leben schwer

Unpräzise Annahmen gegen die stark aufschlagenden Schweizerinnen machten den beiden Deutschen das Leben zusätzlich schwer. Im anfangs umkämpften zweiten Durchgang wurde das deutsche Spiel nur etwas besser.

Während es für für die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann in der französischen Hauptstadt eine Premiere ist, tritt Ludwig bereits zum fünften Mal bei den Sommerspielen an.

Das Duo, das Ende 2022 in die gemeinsame Olympia-Mission gestartet war, hatte sich im Vorfeld zurückhaltend bei der Zielsetzung geäußert. Die zweifache Mutter Ludwig hatte 2016 in Rio an der Seite von Kira Walkenhorst die Goldmedaille gewonnen.